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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3861

За Сумщине на 60% уменьшился смертельный производственный травматизм

Для Сумской области 2017 год ознаменовался снижением уровня смертельного производственного травматизма на 60% по сравнению с 2016 годом.

На ряду с этим, общее количество травмированных на предприятиях области в течение прошлого года на 4,8% меньше, чем за 2016 год, соответственно 100 человек и 105.

Если говорить о каждой сфере деятельности отдельно, то следует отметить, что на Сумщине меньше стали травмироваться строители, работники газовой промышленности, сферы почты и связи, торговли, сельского и лесного хозяйства. Зато лидером в рейтинге производственного травматизма в области до сих пор остается отрасль машиностроения.

Основные причины наступления трагедий на производстве, установленные в ходе проведения специальных расследований несчастных случаев комиссиями Управление Гоструда в Сумской области, носят организационный характер. Это говорит о нарушении технологического процесса, невыполнении должностных обязанностей, требований инструкций по охране труда, допуске к работе работников без обучения и проверки знаний по охране труда, отсутствие или некачественное проведение инструктажа. Не менее значимыми являются психофизиологические причины, а именно: личная неосторожность потерпевшего, травмы в результате противоправных действий других лиц и т.д.

Управление Гоструда в Сумской области призывает работодателей Сумщины соблюдать требования законодательства по охране труда во избежание трагедий, сохранения жизни, обеспечения стабильности и процветания производства.

Также работникам следует помнить, что в ходе выполнения работ личная бдительность и внимательность является залогом сохранения жизни и здоровья, как собственного, так и тех, кто рядом, сообщает сайт ведомства.

Право Производственный травматизм Смертельный исход Управление гоструда в Сумской области
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