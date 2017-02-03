В мэрии отчитались об уборке дорог

Расчищенная от снега Петропавловсая
В Сумах продолжаются работы по очистке улиц города от снега. По словам главного инженера КП «Дорремстрой» Игоря Сидоренко, работы начали с 3:00 утра.
Задействовали всю снегоуборочную технику, которая есть на предприятии. Очищали главные магистральные дороги и центр города.
После очистки сразу и посыпали. Работы продолжаются, говорится в сообщении.
Напомним: неубранными остались остановки, пешеходные переходы, дворы и заехды на второстепенные улицы…
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