В мэрии отчитались об уборке дорог Сумские дорожники работают в усиленном режиме, сообщает сайт мэрии.

В Сумах продолжаются работы по очистке улиц города от снега. По словам главного инженера КП «Дорремстрой» Игоря Сидоренко, работы начали с 3:00 утра.

Задействовали всю снегоуборочную технику, которая есть на предприятии. Очищали главные магистральные дороги и центр города.

После очистки сразу и посыпали. Работы продолжаются, говорится в сообщении.

Напомним: неубранными остались остановки, пешеходные переходы, дворы и заехды на второстепенные улицы…