Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4858

В мэрии отчитались об уборке дорог

Сумские дорожники работают в усиленном режиме, сообщает сайт мэрии.

Расчищенная от снега Петропавловсая

Евгения Богуславская

В Сумах продолжаются работы по очистке улиц города от снега. По словам главного инженера КП «Дорремстрой» Игоря Сидоренко, работы начали с 3:00 утра.

Задействовали всю снегоуборочную технику, которая есть на предприятии. Очищали главные магистральные дороги и центр города.

После очистки сразу и посыпали. Работы продолжаются, говорится в сообщении.

Напомним: неубранными остались остановки, пешеходные переходы, дворы и заехды на второстепенные улицы…

Общество Уборка снега
view counter

По тематике

Сегодня 11:11

Облгосадминистрация просит стучать на тех, для кого снег выпал неожиданно

С таким вопросом облгосадминистрация обращается ко всем жителям Сумщины и просит присылать сообщения, фото- и видеоматериалы по этому поводу....

В Сумах забыли почистить остановки и дворы? (фото)
Сегодня 09:30

В Сумах забыли почистить остановки и дворы? (фото)

Большинство остановок общественного транспорта в городе не почищены....

15.01.2018 11:07

Мэр Сум пугает подчиненных снегом

В Сумах в очередной раз боятся неожиданного прихода зимы....

06.02.2017 08:53

Мэр Сум заметил в городе нечищеные тротуары и переходы

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение очистить все тротуары и пешеходные переходы от снега.... 1

03.02.2017 10:46

Сумчан призывают не оставлять авто на дорогах

Гидрометцентр предупреждает, что в ближайшие два дня будут снегопады, местами дождь и туман....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.