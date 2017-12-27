Полиция Ахтырки ищет свидетелей ДТП с потерпевшей Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Ахтырка на улице Независимости.

17 января 15.30 в дежурную часть Ахтырского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Независимости, в котором пострадала 65-летняя женщина-пешеход. С целью проверки информации на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу в пределах пешеходного перехода, когда на нее совершил наезд автомобиль «Volkswagen LT 28», которым управлял 60-летний житель соседней области. В результате данного происшествия, пострадавшая женщина была госпитализирована в местную больницу, где медики диагностировали у нее травмы позвоночника. Степень тяжести нанесенных потерпевшему травм врачи пока уточняется.

У водителя отобраны образцы крови на содержание алкоголя. Автомобиль помещен на штрафплощадку Ахтырского отдела полиции.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему», - сообщил Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП».

С целью выяснения всех обстоятельств данного ДТП полицейские обращаются к гражданам, которые могли быть свидетелями этого события, обратиться к Ахтырского отдела полиции по адресу: улица Независимости, 29 или позвонить на телефоны дежурной части Ахтырского ОП (05446) 2-33-44, (095) 177-98-20, (067) 542-35-87 или на круглосуточную телефонную линию службы «102».

Полиция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость движения, дистанцию и интервал до других транспортных средств, избегайте резких маневров на дороге. Это позволит вовремя среагировать на изменения в дорожной обстановке и избежать дорожно-транспортного происшествия. Ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Помните - дорога ошибок не прощает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.