Облгосадминистрация просит стучать на тех, для кого снег выпал неожиданно С таким вопросом облгосадминистрация обращается ко всем жителям Сумщины и просит присылать сообщения, фото- и видеоматериалы по этому поводу.

Несмотря на многочисленные предупреждения Гидрометцентра, Кабинета Министров Украины, Минрегионстроя, лично главы облгосадминистрации Николая Клочко об осложнения погодных условий и переводе на усиленный режим работы местных органов власти и всех служб отдельных ответственных работников и их подчиненных, ночью снег для многих выпал неожиданно. Поэтому облгосадминистрация утром начала мониторинг работы органов местного самоуправления, дорожных и других служб по ликвидации последствий снегопада или гололеда на территории Сумской области и просит помощи всех жителей Сумщины.

«Приглашаем всех, кому надоело терпеть, выразить свое видение работы коммунальных служб населенных пунктов и присылать предложения и замечания по данному вопросу на электронный адрес управления жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса облгосадминистрации: gkh@sm.gov.ua.

По результатам мониторинга будет создан рейтинг руководителей райгосадминистраций, исполнительных комитетов городских советов, ОТГ по организации работы по ликвидации последствий непогоды и приняты соответствующие меры», - говорится в сообщении на сайте ОГА.