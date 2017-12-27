На Сумщине вор застрял в окне «Ловушкой» для 33-летнего мужчины, который вместе с сообщником решил обокрасть сельмаг, стали решетки окна, через которые он пытался залезть в помещение и застрял.

На линию «102» поступило сообщение от 39-летней хозяйки сельского магазина. Женщина рассказала, что только что ей позвонили односельчане и сообщили о разбитом окне в ее торговой точке. На место вызова сразу отправилась группа реагирования патрульной полиции.

«Возле магазина полицейских ждал «сюрприз» в виде застрявшего в оконной решетке злоумышленника, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Его освободили из металлической ловушки и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств».

Мужчине 33 года, он местный. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Как выяснилось в дальнейшем, злоумышленник вместе со своим 48-летний товарищем, у которого за плечами около 20 лет криминального «стажа», пытался обокрасть торговую точку. Их попытки проникнуть через двери были неудачными, поэтому сообщники решили залезть в помещение через окно. Разбили стекло, отогнули часть защитной решетки, но просчитались... и вор застрял в сделанном отверстии до приезда правоохранителей.

По данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.