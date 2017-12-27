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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31304

На Сумщине вор застрял в окне

«Ловушкой» для 33-летнего мужчины, который вместе с сообщником решил обокрасть сельмаг, стали решетки окна, через которые он пытался залезть в помещение и застрял.

На линию «102» поступило сообщение от 39-летней хозяйки сельского магазина. Женщина рассказала, что только что ей позвонили односельчане и сообщили о разбитом окне в ее торговой точке. На место вызова сразу отправилась группа реагирования патрульной полиции.

«Возле магазина полицейских ждал «сюрприз» в виде застрявшего в оконной решетке злоумышленника, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Его освободили из металлической ловушки и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств».

Мужчине 33 года, он местный. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Как выяснилось в дальнейшем, злоумышленник вместе со своим 48-летний товарищем, у которого за плечами около 20 лет криминального «стажа», пытался обокрасть торговую точку. Их попытки проникнуть через двери были неудачными, поэтому сообщники решили залезть в помещение через окно. Разбили стекло, отогнули часть защитной решетки, но просчитались... и вор застрял в сделанном отверстии до приезда правоохранителей.

По данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шосткинский район
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