Сумская мэрия отчиталась об уборке остановок

Работники КП «Паркинг» с утра расчищают от снега закрепленные за предприятием остановки общественного транспорта.
По словам директора КП «Паркинг» Олега Славгородского, люди вышли на уборку в 7:00, через некоторое время в помощь им направили четыре единицы техники.
Сейчас очищенные остановки в центре города, частично по ул. Ильинской, ул. Горького, пр-те Шевченко, ул. Харьковская, пр-т М. Лушпы и других.
Данную работу предприятие продолжает.
Всего за КП «Паркинг» закреплено 282 остановки, говорится в сообщении.
Напомним: общественный транспорт в Сумах начинает работу с 6 утра. Также сумчане сообщают об остановках, на которых починено всего около 5 м, в то время, как на них останавливаются сразу по несколько маршруток, троллейбусов, автобусов. Люди, выходя из транспорт, попадают в сугробы, которые навернули дорожники.
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