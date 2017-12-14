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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50195

Сумская мэрия отчиталась об уборке остановок

КП «Паркинг» с утра убирает сумские остановки, сообщает сайт мэрии.

Работники КП «Паркинг» с утра расчищают от снега закрепленные за предприятием остановки общественного транспорта.

По словам директора КП «Паркинг» Олега Славгородского, люди вышли на уборку в 7:00, через некоторое время в помощь им направили четыре единицы техники.

Сейчас очищенные остановки в центре города, частично по ул. Ильинской, ул. Горького, пр-те Шевченко, ул. Харьковская, пр-т М. Лушпы и других.

Данную работу предприятие продолжает.

Всего за КП «Паркинг» закреплено 282 остановки, говорится в сообщении.

Напомним: общественный транспорт в Сумах начинает работу с 6 утра. Также сумчане сообщают об остановках, на которых починено всего около 5 м, в то время, как на них останавливаются сразу по несколько маршруток, троллейбусов, автобусов. Люди, выходя из транспорт, попадают в сугробы, которые навернули дорожники.

Общество Остановки Уборка снега
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