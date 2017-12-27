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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50228

Под Сумами поймали нелегального лесоруба

Полицейские Сумского района задокументировали факт похищения древесины твердых пород с лесополосы вблизи села Чернецкое.

Во время патрулирования территории оперативного обслуживания полицейский наряд обратил внимание на старенький легковой автомобиль, который двигался по проселочной дороге с загруженным древесиной прицепом неподалеку от села Чернецкое Сумского района. Полицейские остановили автомобиль и проверили наличие у водителя документов на перевозимую древесину. Но 63-летний водитель не имел никаких документов на перевозимый груз.

«В ходе проверки было установлено, что мужчина самовольно спилил деревья в соседней лесополосе, выбирая твердые породы, которые лучше подходят на отопление, - комментирует Андрей Сердюк, начальник Сумского районного отдела полиции. - Он пытался замаскировать следы незаконной порубки, выпиливая деревья в разных местах, чтобы оставленные свежие пни не бросались в глаза».

Сейчас автомобиль вместе с прицепом и грузом древесины помещено на штрафплощадку Сумского отдела полиции. А по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Вырубка леса Сумской район
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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