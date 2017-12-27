Под Сумами поймали нелегального лесоруба

Во время патрулирования территории оперативного обслуживания полицейский наряд обратил внимание на старенький легковой автомобиль, который двигался по проселочной дороге с загруженным древесиной прицепом неподалеку от села Чернецкое Сумского района. Полицейские остановили автомобиль и проверили наличие у водителя документов на перевозимую древесину. Но 63-летний водитель не имел никаких документов на перевозимый груз.
«В ходе проверки было установлено, что мужчина самовольно спилил деревья в соседней лесополосе, выбирая твердые породы, которые лучше подходят на отопление, - комментирует Андрей Сердюк, начальник Сумского районного отдела полиции. - Он пытался замаскировать следы незаконной порубки, выпиливая деревья в разных местах, чтобы оставленные свежие пни не бросались в глаза».
Сейчас автомобиль вместе с прицепом и грузом древесины помещено на штрафплощадку Сумского отдела полиции. А по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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