За минувшие сутки полиция раскрыла восемь краж

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась местная жительница. Как выяснилось, после пребывания в гостях у своего знакомого и совместного распития с ним спиртного, она обнаружила пропажу мобильного телефона и денег в сумме 800 гривен. В ходе непродолжительных следственных мероприятий, полицейские быстро выяснили, что именно 36-летний приятель женщины и совершил кражу.
В тот же день полицейские задержали еще одного жителя райцентра за кражу из частного домохозяйства. Установлено, что 33-летний мужчина, несколько дней назад незаметно проник в домовладение местной жительницы и украл металлическую лестницу.
В Сумах 24-летний местный житель, бродя по ночному городу, зашел в магазин, где украл у женщины ее мобильный телефон. А в Ахтырке 29-летний мужчина из чужого гаража украл электрическую углошлифовальную машинку.
Еще один ахтырчанин «отличился» тем, что украл от магазина оставленный хозяином без присмотра велосипед.
В Конотопе работники полиции задержали 44-летнего жителя одного из сел за кражу продовольственных товаров из супермаркета. А в Кролевецком районе 50-летняя женщина, снимая жилье в селе, похитила у хозяина мешок с 40 кг муки.
По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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