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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28217

За минувшие сутки полиция раскрыла восемь краж

С начала нынешнего года на территории Сумской области было совершено 125 краж чужого имущества, 87 из которых уже раскрыты полицией. За прошедшие сутки правоохранители установили личности восьми злоумышленников, совершивших кражи продуктов, мобильных телефонов, электроинструмента и металла.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась местная жительница. Как выяснилось, после пребывания в гостях у своего знакомого и совместного распития с ним спиртного, она обнаружила пропажу мобильного телефона и денег в сумме 800 гривен. В ходе непродолжительных следственных мероприятий, полицейские быстро выяснили, что именно 36-летний приятель женщины и совершил кражу.

В тот же день полицейские задержали еще одного жителя райцентра за кражу из частного домохозяйства. Установлено, что 33-летний мужчина, несколько дней назад незаметно проник в домовладение местной жительницы и украл металлическую лестницу.

В Сумах 24-летний местный житель, бродя по ночному городу, зашел в магазин, где украл у женщины ее мобильный телефон. А в Ахтырке 29-летний мужчина из чужого гаража украл электрическую углошлифовальную машинку.

Еще один ахтырчанин «отличился» тем, что украл от магазина оставленный хозяином без присмотра велосипед.

В Конотопе работники полиции задержали 44-летнего жителя одного из сел за кражу продовольственных товаров из супермаркета. А в Кролевецком районе 50-летняя женщина, снимая жилье в селе, похитила у хозяина мешок с 40 кг муки.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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