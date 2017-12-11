Полиция ловит нелегальных «оруженосцев» На Сумщине с начала текущего года полиция задокументировала 7 фактов нелегального хранения оружия. Последние из них в Шостке и в Сумах.

Полицейские Шостки задокументировали факт нелегального хранения 18 патронов калибра 5,45 мм, которые хранил 34-летний житель одного из сел района.

Хранил при себе предмет, по внешним признакам похож на холодное оружие типа «кастет», и 36-летний сумчанин.

В обоих случаях полицейские изъяли «опасные находки» и направили на экспертное исследование. Сейчас следователи продолжают проверку выявленных фактов и выясняют происхождение этих предметов и цель их хранения владельцами. В случае установления, что действия обоих подозреваемых подпадают под квалификацию статьи ст. 263 Уголовного кодекса Украины, им грозит уголовная ответственность за нелегальное хранение холодного оружия и патронов.

Полицейские обращаются ко всем жителям Сумщины с просьбой добровольно сдавать нелегальное оружие, патроны, предметы, подпадающие под категорию холодного оружия в полицию, чтобы избежать уголовной ответственности за их незаконное хранение. А если кто-нибудь имеет по этому поводу вопрос, или же обладает любой полезной информацией, обращайтесь на линию «102», или непосредственно в местные отделов полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.