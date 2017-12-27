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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58125

Сумские копы поймали аккумуляторного вора

Патрульные задержали мужчину, который подозревается в краже аккумулятора.

Недавно, под утро, инспекторы получили сообщение о подозрительных гражданах, которые на дворовой территории на улице Интернационалистов ходят вблизи припаркованных автомобилей.

По словам заявительницы, одетые в темную одежду граждане светят фонариками в транспортные средства и ведут себя довольно подозрительно.

Как только экипаж полицейских заехал на дворовую территорию, неизвестные бросились наутек в направлении улицы Линейной.

По горячим следам патрульным удалось задержать одного из них. 23-летний мужчина путался в показаниях и ничего не смог объяснить, в частности, мотивы своего бегства.

На месте, откуда убежали вероятные правонарушители, инспекторы нашли аккумулятор. В дальнейшем, на территории двора, был обнаружен автомобиль ГАЗ с открытым капотом и отсутствующим аккумулятором.

Полицейские разыскали владельца авто и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. 

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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