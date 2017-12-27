Сумские копы поймали аккумуляторного вора Патрульные задержали мужчину, который подозревается в краже аккумулятора.

Недавно, под утро, инспекторы получили сообщение о подозрительных гражданах, которые на дворовой территории на улице Интернационалистов ходят вблизи припаркованных автомобилей.

По словам заявительницы, одетые в темную одежду граждане светят фонариками в транспортные средства и ведут себя довольно подозрительно.

Как только экипаж полицейских заехал на дворовую территорию, неизвестные бросились наутек в направлении улицы Линейной.

По горячим следам патрульным удалось задержать одного из них. 23-летний мужчина путался в показаниях и ничего не смог объяснить, в частности, мотивы своего бегства.

На месте, откуда убежали вероятные правонарушители, инспекторы нашли аккумулятор. В дальнейшем, на территории двора, был обнаружен автомобиль ГАЗ с открытым капотом и отсутствующим аккумулятором.

Полицейские разыскали владельца авто и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.