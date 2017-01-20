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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23268

Как правильно купаться на крещение

Спасатели предостерегают граждан о соблюдении правил безопасности во время празднования Крещения.

Уже завтра верующие отправятся на водоемы для празднования Крещения, где будут по традиции погружаться в прорубь.

Чтобы обезопасить обряд, в Сумской области определили и обустроили специальные места, где будут дежурить спасатели.

Всего организовано 47 временных постов, на которых за безопасностью населения будут следить 121 человек личного состава и 20 единиц спецтехники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Спасатели также советуют перед купанием не употреблять спиртное. А дети должны находиться под присмотром взрослых. Чтобы разогреть тело, следует сделать легкую разминку. К проруби надо подходить медленно в удобной и нескользкой обуви. Помните, что погружение в ледяную воду - стресс для организма, поэтому находиться в проруби лучше не более 10 секунд. Чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, погружаться следует по шею, не намочив голову. В проруби одновременно могут находиться не более трех человек. После купания обязательно оботритесь полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячего чая, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Крещение Крещенское купание
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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