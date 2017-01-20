Как правильно купаться на крещение Спасатели предостерегают граждан о соблюдении правил безопасности во время празднования Крещения.

Уже завтра верующие отправятся на водоемы для празднования Крещения, где будут по традиции погружаться в прорубь.

Чтобы обезопасить обряд, в Сумской области определили и обустроили специальные места, где будут дежурить спасатели.

Всего организовано 47 временных постов, на которых за безопасностью населения будут следить 121 человек личного состава и 20 единиц спецтехники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Спасатели также советуют перед купанием не употреблять спиртное. А дети должны находиться под присмотром взрослых. Чтобы разогреть тело, следует сделать легкую разминку. К проруби надо подходить медленно в удобной и нескользкой обуви. Помните, что погружение в ледяную воду - стресс для организма, поэтому находиться в проруби лучше не более 10 секунд. Чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, погружаться следует по шею, не намочив голову. В проруби одновременно могут находиться не более трех человек. После купания обязательно оботритесь полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячего чая, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.