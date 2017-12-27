Сумские власти дали отписку по поводу создания в роддоме реанимации

«Создать отделение детской реанимации при Сумском городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии, который расположен на ул. Троицкая, 20, где сейчас есть отделение интенсивной терапии для детей с 2-мя местами, 1 лампой для фототерапии и 1 лампой для малышей, которые не держат температуру тела, а также отсутствие детского реаниматолога вообще», - писала автор петиции Устименко Наталья Владимировна.
Ответ на электронную петицию:
«С целью всестороннего рассмотрения электронной петиции подготовлено и размещено на Информационном портале Сумского городского совета проект решения исполнительного комитета «О рассмотрении электронной петиции Устименко Н.В. «Создать детскую реанимацию при Сумском городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии, который расположен на ул. Троицкая, 20».
О времени и месте рассмотрения проекта решения Вам будет сообщено дополнительно».
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