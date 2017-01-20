Мешканців Сумщини запрошують вшанувати пам’ять борців за єдину незалежну Україну 22 січня вже впродовж 99 років відзначають День Соборності України – день, коли проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Наступного понеділка жителів області запрошують разом з представниками влади, учасниками АТО, громадськими активістами вшанувати пам’ять українців, які боролись за неподільну незалежну Україну не тільки майже сторіччя тому, а й у наші дні, та покласти квіти до могил загиблих у зоні АТО на Центральному кладовищі о 9:30.

Об 11:00 у сквері Тараса Шевченка усі бажаючі зможуть взяти участь в урочистому мітингу «Соборна та єдина – рідна Україна», а після цього о 12:00 з’єднати ланцюг єдності на Харківському мосту, крокуючи від Альтанки і ТРЦ «Мануфактура» на зустріч одне одному.

Цього ж дня у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці о 13:00 відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки «100 років боротьби: Українська революція 1917-1921», яка присвячена саме Дню Соборності України.

Сумська обласна філармонія запрошує жителів Сумщини на 14:00 на святковий концерт «Єднаймося, люба родино!».

А на завершення цього урочистого дня о 16:00 у рамках флешмобу «Вогні Соборності єднають Україну» у сквері Тараса Шевченка запалять свічки пам’яті.