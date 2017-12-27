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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44105

В Сумах презентовали интерактивный кабинет начальной школы

Он будет служить учебной базой для учителей начальных классов области во время повышения квалификации в Институте последипломного педагогического образования.

Учебный кабинет с современным инновационным оборудованием, по словам главы облгосадминистрации Николая Клочко, будет способствовать эффективному изучению педагогами новых методик с использованием интерактивного оборудования, предусмотрено концепцией Новой украинской школы.

«Такие шаги призваны, чтобы учителя области в новых условиях давали качественные знания детям. Приобретено оборудование на средства областного бюджета. Сейчас к этим процессам присоединяются и объединены территориальные громады, которые закупают современное оборудование для обучения», - прокомментировал он.

Данный тренинговый кабинет включает инновационные интерактивные средства обучения: интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, проектор), виртуальные лаборатории, учебное программное обеспечение предметов, ученические планшеты. Каждый ученик Новой украинской школы будет иметь индивидуальное рабочее место. Рабочее место учителя тоже оснащено необходимыми техническими средствами - персональным компьютером с методическим программным обеспечением и доступом к Интернету, цветным принтером, сканером, копировальным аппаратом.

Глава Сумской ОГА также поблагодарил партнеров - представителям проекта «Умники» и Мicrosoft за помощь в организации инновационного образовательного пространства, где учитель эффективно организует учебный процесс, а ученики содержательно и интересно овладевают материал.

По словам Генерального директора издательства «Умники» Александра Кохана, они работали над содержанием и техническими моментами, чтобы совместить игровые, проектные методы обучения, использование современных цифровых гаджетов.

Координатор образовательных программ Мicrosoft в Украине Елизавета Вовченко, отметила, что они ответственны за программное обеспечение. Современные технологии по принципу «один ученик - одно устройство» помогают усваивать материал всем без исключения, в том числе, детям с особыми потребностями с помощью устройств, которые могут быть подключены к клавиатуре Брайля и т.п.

Как отметила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова, обучение педагогов начальных классов будет осуществляться по графику. Таким образом, учителя смогут, занимаясь на курсах повышения квалификации, посещая семинары и мастер-классы, практически использовать образовательное пространство кабинета для саморазвития и обучения. Ведь с 1 сентября 2018 по новому государственному стандарту начального общего образования начнут обучение все первоклассники. Сейчас в пилотном внедрении данного проекта принимают участие 4 общеобразовательные учебные заведения Сумской области: Краснопольская общеобразовательная школа I-III ступеней, Недригайловская специализированная школа I-III ступеней, Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 27 г. Сумы, Шосткинская специализированная школа I степени № 13».

Общество Новая школа Образование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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