Экс-губернатор Сумщины застрял в Одессе из-за метели (видео)

В сюжете ТСН полиция не пускает автомобили в Киев, заворачивая их обратно в Одессу. Одним из таких неудачливых автомобилистов стал Владимир Щербань, который был губернатором Сумщины в 1999-2005 годах.
К встрече с непогодой должны быть готовы местные органы власти и все соответствующие службы....
По прогнозам Укргидрометцентра, 17-19 января в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий....
С 17 на 18 января на территории Сумской области ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за сильных осадков снега и гололеда....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 17 января по г. Сумы и области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель,...
По прогнозам синоптиков в ближайшие дни на территории Сумской области наблюдается ухудшение погодных условий....