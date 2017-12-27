Экс-губернатор Сумщины застрял в Одессе из-за метели (видео) Экс-глава Сумской облгосадминистрации Владимир Щербань стал одним из героем сюжета о заснеженной трассе Одесса-Киев.

В сюжете ТСН полиция не пускает автомобили в Киев, заворачивая их обратно в Одессу. Одним из таких неудачливых автомобилистов стал Владимир Щербань, который был губернатором Сумщины в 1999-2005 годах.