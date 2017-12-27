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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11115

Прокуратура засадила рецидивиста за 15 кг конопли на 5 лет

Прокуратура добилась реальной меры наказания для мужчины, который хранил дома 15 кг конопли.

Сумской местной прокуратурой в полном объеме доказана в суде вина 43-летнего жителя с. Степановка Сумского района, который у себя дома хранил более 15 кг высушенной конопли. За незаконное хранение наркотических средств в особо крупных размерах решением суда первой инстанции в сентябре 2017 года его приговорили к 5 годам лишения свободы, при этом освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

«Прокуратура не согласилась с таким решением суда, поскольку мужчина не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей, до этого он пять раз уже был судим, в том числе и за незаконный оборот наркотических средств. Поэтому была подана апелляционная жалоба, в которой прокуратура просила назначить обвиняемому реальную меру наказания без испытательного срока», - сообщила заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Маргарита Аверина.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры, в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности отменил приговор суда первой инстанции и в январе 2018 года принял новое решение, согласно которому мужчина осужден по ч. 3 ст. 309 УК Украины к пяти годам лишения свободы, сообщает  пресс-служба прокуратуры области.

Право Апелляция Наркотики
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