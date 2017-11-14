Сумские лучники уже с медалями чемпионата Украины Сегодня, 18 января, в Сумах завершились командные соревнования на чемпионате Украины по стрельбе из лука.

В дисциплине «олимпийский лук» победу среди женщин праздновали сумчанки в составе Полины Родионовой (тренер Родионов С. В.), Ирины Хочиной и Леси Снагощенко (Солоненко Е. В.).

Среди мужчин наша команда взяла «серебро» - Вадим Босенко (Малушин А. В.), Владислав Лесняк (Солоненко Е. В.), Валентин Куцій (Родионов С. В.).

Юниорская команда взяла «золото» - Александр Мазепа (Гаркуша Е. В.), Артём Овчинников и Денис Стегний (Родионов С. В.).

И только юниорки остановились лишь в шаге от медали, завоевав четвертое мсесто Анна Вихрова (Гаркуша Е. В.), Евгения Чибисова (Родионов С. В.) и Анастасия Шкура (Малушин А. В.).

Завтра пройдут финалы в личных стрельбах. А 20-21 января чемпионат продолжится соревнованиями в блочном луке.