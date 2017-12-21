На Сумщине прокуратура хочет вернуть больше 1000 га государству Прокуратура настаивает на возвращении из противоправного пользования земельного участка стоимостью 35 млн грн.

Конотопской местной прокуратурой выявлены нарушения закона при использовании земель государственной формы собственности на территории Бурынского района Сумской области.

Установлено, что распоряжением главы Бурынской районной государственной администрации в 2009 году Государственной уголовно-исполнительной службе Украины (№ 103) с целью привлечения осужденных к общественно полезному труду в постоянное пользование предоставлены земельные участки площадью 1 393 га. В 2012 году между указанной службой и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о совместной деятельности, а именно выращивании сельскохозяйственной продукции на части земельных участков площадью 1 100 га.

Однако указанный договор заключен с нарушением действующего законодательства, в частности операция по передаче земельного участка в качестве вклада в совместную деятельность невозможна, поскольку земельный участок не является собственностью ГУИС Украины, а используется им на основании права постоянного пользования.

«Поэтому прокуратура в интересах государства обратилась в суд с исковым заявлением о признании договора недействительным и обязательстве ООО освободить земельные участки, стоимость которых около 35 млн грн. В настоящее время Хозяйственным судом Сумской области исковое заявление принято к рассмотрению и открыто производство по делу», - сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, пишет пресс-служба прокуратуры области.