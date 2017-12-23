ПФК «Сумы» вышел из отпуска

Первую часть учебно-тренировочного сбора команда проведет на футбольной базе в селе Счастливое Киевской области. Тренировки там будут проходить до 30 января.
За это время в Счастливом запланированы два контрольных матча - 22 января ПФК «Сумы» сыграет с луцкой «Волынью», начало игры 13:00, а 25 января состоится спарринг с киевским «Арсеналом», время начала матча уточняется.
13 января на поле ФЦ «Барса» состоялись матчи 5-го тура зимнего чемпионата области по футболу....
Вакантным остается пост главного тренера ПФК “Сумы” после отставки Богдана Есыпа....
ПФК «Сумы» обезглавлен, - пути главного тренера Богдана Есыпа и команды разошлись....
Главный тренер ПФК «Сумы» Богдан Есып готов покинуть свой пост....
22 декабря в Николаеве завершился предновогодний товарищеский турнир по футболу....