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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:58161

Городские власти не собираются увеличивать число троллейбусов на новых маршрутах

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Увеличить количество троллейбусов на маршрутах 15 и 15А».

«Маршруты 15 и 15А являются проблемными. Ведь на каждом из маршрутов работает только одна машина. Маршрутное такси №21, которое является дублером маршрутов 15 и 15А, в часы пик и иногда в межпик ездит переполнено.

Прошу увеличить количество троллейбусов на маршрутах 15 и 15А как минимум до ДВУХ на каждом маршруте. Это уменьшит интервал на каждом маршруте до 40 минут», - писал автор петиции Пама Петр Максимович.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что данный вопрос урегулирован решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 21.06.2016р. №333 «Об организации перевозки пассажиров троллейбусами на постоянных городских маршрутах в г. Сумы КП СГС «Электроавтотранс» (с изменениями), которым определено количество троллейбусах на маршрутах. Данным решением предусмотрено обслуживание маршрутов №15 и №15А по 2 троллейбуса на каждом. Однако из-за недостатка троллейбусов и отсутствия водителей троллейбусов на маршрутах №15 и №15А ежедневно осуществляют перевозки по 1 троллейбусу. Введение в действие дополнительных троллейбусов на вышеупомянутых маршрутах приведет к уменьшению количества троллейбусов на других маршрутах и ухудшит качество обслуживания пассажиров из-за увеличения интервалов движения.

С целью решения вопроса предоставления качественных услуг при перевозке пассажиров троллейбусами городская власть работает над реализацией проекта «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы». Это позволит приобрести 22 троллейбуса за привлеченные (кредитные) средства по проекту «Городской общественный транспорт Украины» по Финансовому соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, ратифицированным Законом Украины от 12.04.2017 № 2009-VIII. За кредитные средства в 2018 году запланировано приобретение 11 троллейбусов. Также согласно Программе развития городского пассажирского транспорта г. Сумы в 2018 году предусмотрено приобретение 34 троллейбусов за средства местного бюджета.

Поэтому решение данного вопроса возможно только при пополнении парка КП СГС «Электроавтотранс» новыми троллейбусами».

Напомни: в бюджете заложены средства на приобретение всего 4 троллейбусов, но никак ни 34-хю

Общество Петиция Троллейбусы
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