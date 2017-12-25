Сегодня сумские хоккеистки стартуют на чемпионате Европы (трансляция) 19-21 января в Праге (Чехия) пройдет чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, сыграет в группе В с командами Германии, России и Чехии.

Уже сегодня наши девушки сыграют две игры - в 13.20 с немками, в 19.20 - с россиянками. Завтра украинок ждут хозяйки турнира - в 13.30.

Из групп в полуфиналы выходят по две команды, которые и разыграют медали.

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