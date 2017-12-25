Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5782

Сегодня сумские хоккеистки стартуют на чемпионате Европы (трансляция)

19-21 января в Праге (Чехия) пройдет чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, сыграет в группе В с командами Германии, России и Чехии.

Уже сегодня наши девушки сыграют две игры - в 13.20 с немками, в 19.20 - с россиянками. Завтра украинок ждут хозяйки турнира - в 13.30.

Из групп в полуфиналы выходят по две команды, которые и разыграют медали.

Наблюдать за матчами можно по ссылке (нужна регистрация).

Спорт Индорхоккей Чемпионат Европы по индорхоккею
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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