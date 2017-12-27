Полицейские поймали серийного вора

В Шосткинский отдел полиции поступило несколько сообщений от местных жителей о совершении краж. Владельцы обобранных домов жаловались на неизвестного злоумышленника, который, повредив замки, проникал в помещения и выносил наиболее ценные вещи: газонокосилку, бензопилу, водяной счетчик, полотенца, постельное белье и т.п.
Исследовав оставленные вором следы и проанализировав ряд других факторов, правоохранители пришли к выводу, что все эти кражи - дело рук одного человека.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские выяснили личность «незваного гостя» - им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний местный житель. Молодой человек разыскали и опросили.
По словам подозреваемого, кое-что из похищенного имущества он оставлял себе, остальное - продал, потратив деньги на собственные нужды.
Правоохранители изъяли и вернули владельцам часть украденных вещей. Уголовное производство открыто по признакам ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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