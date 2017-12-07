Сумские стрельбы моно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня в манеже СумГУ пройдут финальные стрельбы в индивидуальном зачете в олимпийском луке.
Перипетии соревнований можно посмотреть в ютубе на канале UA:СУМИ.
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