Сумские стрельбы моно посмотреть онлайн (трансляция) В Сумах продолжается чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

Сегодня в манеже СумГУ пройдут финальные стрельбы в индивидуальном зачете в олимпийском луке. Перипетии соревнований можно посмотреть в ютубе на канале UA:СУМИ.