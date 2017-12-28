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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Подробности пожара в студенческом общежитии от спасателей

В Сумах во время ликвидации пожара в студенческом общежитии пожарные спасли 14 человек.

18 января в 13:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Замостянская в городе Сумы возник пожар в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета.

По предварительной информации, случайный прохожий увидел дым, выходивший из окон здания. Он и сообщил об этом спасателям. Работники общежития до прибытия пожарных эвакуировали из здания 45 студентов.

На момент прибытия пожарных было установлено, что очаг возгорания находится в одной из комнат на 7 этаже. Кроме того, существовала угроза распространения огня на большую площадь. Во время проведения разведки на 7, 8 и 9 этажах спасатели обнаружили 14 человек. Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Спасатели с помощью собственных аппаратов для защиты органов дыхания вывели студентов на улицу.

Параллельно со спасением людей проводилась ликвидация пожара. В 14:16 его локализовали, а в 14:44 - ликвидировали. К тушению были привлечены 18 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. В результате пожара уничтожены бытовые вещи, облицовка стен, потолка, пола комнаты.

Предполагаемая причина пожара устанавливается специалистами, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По неофициальным данным, один из студентов из Иордании забыл выключить утюг и ушел на занятия.

Право Пожар
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