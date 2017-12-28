На Сумщине на пожаре погибли двое

19 января в 7:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пер. Мира в с. Добрянское Великописаревского района. Звонил глава сельсовета, которому местные жители сообщили о возгорании. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 13-й Государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, огонь вспыхнул в жилой комнате дома и распространился на стену. Также внутри здания образовалось сильное задымление. Поэтому пожарным работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 7:45 пожар удалось локализовать, в 9:20 - ликвидировать. Всего к тушению было задействовано 6 человек личного состава, 1 единица спецтехники.
После тушения в доме были обнаружены тела двух погибших людей. Причина возникновения пожара выясняется, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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