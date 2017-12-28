В Сумах открыли областную ДЮСШ после ремонта 18 января после капитального ремонта открыли областную ДЮСШ на ул. 20 лет Победы.

Открывал ее глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко с причастными чиновниками.

«Мы гордимся Сумской областной ДЮСШ, воспитанники которой выводят нашу область на новый уровень на мировой спортивной арене. И эти строительные работы - это лишь первый шаг. Уже в этом году планируется возведение второго этажа административных помещений и благоустройство территории школы», - прокомментировал Николай Клочко.

По его словам, на капитальный ремонт здания выделили более шести миллионов гривен из областного бюджета, государственного фонда регионального развития и в виде субвенции из государственного бюджета. За эти средства отремонтировали и утеплили кровли здания, заменили окна на энергосберегающие, отремонтировали систему отопления, вентиляции, раздевалки, душевые.

«В прошлом году наша школа среди 1260 спортивных школ по всей Украине заняла 13-ое место, - рассказал директор ДЮСШ Юрий Белан. - Мы проводим не только тренировки, но и семинары для тренеров и спортсменов. Также ежегодно в областной ДЮСШ проводится около 50 областных, всеукраинских и международных спортивно-массовых мероприятий по 20 видам спорта».

Мероприятие открыли спортсменки отделения художественной гимнастики своим феерическим и зажигательным выступлением, а чиновники вместе с Николаем Клочко сыграли в волейбол с подрастающим поколением.

Руководство школы представило фотоотчет строительных работ и вручило благодарности строителям.

Николай Клочко вручил директору заведения символический ключ, который ознаменовал официальное открытие ДЮСШ. Директор, в свою очередь, вручил Николаю Клочко олимпийскую сумку с подарками от спортсменов.

В школе в разное время учились чемпионы всеукраинских и международных соревнований по хоккею на траве, легкой атлетике и пляжному волейболу. А сей час спортивные секции и занятия посещают 384 воспитанника, среди которых также, возможно, есть будущие чемпионы.