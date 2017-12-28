Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на Сумщине

Ожидаются сильные осадки (сильные и очень сильные снегопады), налипание мокрого снега, гололед, метель, снежные заносы (высотой до 40 см), на дорогах гололедица, ветер преимущественно южный 15-20 м/с.
Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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