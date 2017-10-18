В Сумах установят 52 электронных табло на остановках общественного транспорта

Одновременно с этим в отделе сообщили, что бумажное поминутное расписание на остановках будет вывешиваться заново в случае его снятия неизвестными лицами только раз в квартал. Более частое обновление будет производиться только, если расписание будет изменено администрацией КП «Электроавтотранс» по производственным причинам, пишет transport.sumy.ua.
Сейчас на остановках в Сумах размещено поминутное движение троллейбусов и автобусов КП «Электроавтотранс». Оно впервые появилось в городе в 2008 году. Частные перевозчики свое расписание на остановках не размещают.
Единственное в городе электронное табло, на котором в реальном времени отображается информация о прогнозированном приезде транспорта, размещено 26 ноября 2017 года на остановке около McDonald’s.
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