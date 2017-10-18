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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0679

В Сумах установят 52 электронных табло на остановках общественного транспорта

В Сумах электронные табло установят на 52 остановках общественного транспорта в соответствии с решением Сумского горсовета, сообщили в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета.

Одновременно с этим в отделе сообщили, что бумажное поминутное расписание на остановках будет вывешиваться заново в случае его снятия неизвестными лицами только раз в квартал. Более частое обновление будет производиться только, если расписание будет изменено администрацией КП «Электроавтотранс» по производственным причинам, пишет transport.sumy.ua.

Сейчас на остановках в Сумах размещено поминутное движение троллейбусов и автобусов КП «Электроавтотранс».  Оно впервые появилось в городе в 2008 году. Частные перевозчики свое расписание на остановках не размещают.

Единственное в городе электронное табло, на котором в реальном времени отображается информация о прогнозированном приезде транспорта, размещено 26 ноября 2017 года на остановке около McDonald’s.

 
 
Общество Остановки Электронное табло
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