В детсаду отремонтировали бассейн Сегодня, 19 января, в дошкольном учебном заведении (центр развития ребенка) «Золотой петушок» открыли после капитального ремонта бассейн.

Ремонт бассейна в «Золотом петушке» длился чуть более полугода. На работы из городского бюджета направили 1,3 млн гривен. И уже сейчас воспитанники имеют возможность плескаться в теплом и комфортном бассейне.

После этого бассейна будут ремонтировать тот, что в детском саду «Солнышко». Также в планах городских властей привести в порядок все такие объекты, а их по информации начальника управления образования и науки Антонины Данильченко по городу в общей сложности девять (два не работают, в одном начинается ремонт за средства государственного бюджета). Есть намерения, если позволят размеры земельного участка, обустроить бассейн в детском саду, который в этом году начнут строить по ул. Интернационалистов.