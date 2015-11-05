В детсаду отремонтировали бассейн

Ремонт бассейна в «Золотом петушке» длился чуть более полугода. На работы из городского бюджета направили 1,3 млн гривен. И уже сейчас воспитанники имеют возможность плескаться в теплом и комфортном бассейне.
После этого бассейна будут ремонтировать тот, что в детском саду «Солнышко». Также в планах городских властей привести в порядок все такие объекты, а их по информации начальника управления образования и науки Антонины Данильченко по городу в общей сложности девять (два не работают, в одном начинается ремонт за средства государственного бюджета). Есть намерения, если позволят размеры земельного участка, обустроить бассейн в детском саду, который в этом году начнут строить по ул. Интернационалистов.
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