Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10290

В детсаду отремонтировали бассейн

Сегодня, 19 января, в дошкольном учебном заведении (центр развития ребенка) «Золотой петушок» открыли после капитального ремонта бассейн.

Ремонт бассейна в «Золотом петушке» длился чуть более полугода. На работы из городского бюджета направили 1,3 млн гривен. И уже сейчас воспитанники имеют возможность плескаться в теплом и комфортном бассейне.

После этого бассейна будут ремонтировать тот, что в детском саду «Солнышко». Также в планах городских властей привести в порядок все такие объекты, а их по информации начальника управления образования и науки Антонины Данильченко по городу в общей сложности девять (два не работают, в одном начинается ремонт за средства государственного бюджета). Есть намерения, если позволят размеры земельного участка, обустроить бассейн в детском саду, который в этом году начнут строить по ул. Интернационалистов.

Общество Бассейн Детсад
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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