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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели вытащили из снега грузовики и автобус

18 января на территории Роменского района наблюдалось ухудшение погодных условий в виде снегопада, и как следствие, образование снежного наката и гололеда. Это усложнило проезд автотранспорта на автодорогах.

Так, в 8:00 на пункт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования поступило сообщение о том, что на трассе Киев - Конотоп, в районе подъема (Ромны) в снежную ловушку попали грузовики.

На указанное место выехал дежурный тягач КрАЗ, который с помощью буксирочного троса оказал помощь нескольким автомобилям, среди которых и пассажирский автобус. Бойцы ГСЧС отбуксировали автомобили на чистый участок дороги и освободили проезд для других автомобилей.

Общество Спасатели
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