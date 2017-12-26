Спасатели вытащили из снега грузовики и автобус 18 января на территории Роменского района наблюдалось ухудшение погодных условий в виде снегопада, и как следствие, образование снежного наката и гололеда. Это усложнило проезд автотранспорта на автодорогах.

Так, в 8:00 на пункт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования поступило сообщение о том, что на трассе Киев - Конотоп, в районе подъема (Ромны) в снежную ловушку попали грузовики.

На указанное место выехал дежурный тягач КрАЗ, который с помощью буксирочного троса оказал помощь нескольким автомобилям, среди которых и пассажирский автобус. Бойцы ГСЧС отбуксировали автомобили на чистый участок дороги и освободили проезд для других автомобилей.