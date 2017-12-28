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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в онлайн-доступе заработал Градостроительный кадастр

Управление архитектуры и градостроительства запустило в тестовом режиме Государственную геоинформационную систему «Градостроительный кадастр г. Сумы».

О перспективах использования этого веб-ресурса подробно рассказали начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов и начальник отдела «Служба градостроительного кадастра» этого управления Анатолий Смолянинов во время брифинга в четверг, 18 января.

По словам руководителя отдела, градостроительный кадастр - это государственная система хранения и использования геопространственных данных о территории, административно-территориальных единицах, экологических, инженерно-геологических условиях, информационных ресурсах строительных норм, государственных стандартах и правилах для удовлетворения информационных потребностей субъектов градостроительной деятельности, которые пользуются территориями населенных пунктов, или предусматривают осуществление строительства.

Поэтому отдел имел целью обнародования в структуре Муниципальной геоинформационной системы действующей градостроительной документации, которая является основой для устойчивого планировочного развития города и основой для определения условий осуществления градостроительной деятельности на его территории.

Для реализации такой задачи было создано веб-приложение «Градостроительная документация г. Сумы», которое является частью геоинформационной системы и включает в себя следующие картографии слоя:

- генеральный план г. Сумы (с изменениями). Основной чертеж;

- генеральный план г. Сумы (с изменениями). План существующего города

- план зонирования территории г. Сумы. Схема планировочных ограничений;

- план зонирования территории г. Сумы. Схема зонирования территории;

- историко-архитектурный опорный план г. Сумы. Основной чертеж;

- территории и зоны охраны памятников археологии и археологических объектов, расположенных в пределах г. Сумы.

Также в веб-приложении есть инструкция пользователя, которая пригодится при пользовании им впервые.

По мнению специалистов, благодаря такому е-инструменту каждый желающий сможет легко ориентироваться в зонировании территорий, генеральному и историко-архитектурном планах города.

Подытоживая, начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов, отметил: «Это база, на основании которой управление будет работать дальше. Дальнейшее развитие Муниципальной геоинформационной системы будет направлено на ведение и публикацию реестров. Например, адресный реестр, реестр улиц, реестр градостроительных условий и ограничений, реестр временных сооружений, реестр рекламных носителей и пр. Также позволит отображать деятельность различных предприятий и организаций путем создания целевых слоев геоданных, в частности, коммунальных предприятий, обслуживающих организаций, общественных объединений, волонтеров и т.д.».

Общество Кадастр
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