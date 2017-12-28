В Шостке бушует ветряная оспа Как сообщает Шосткинский горрайонный отдел «Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины», с середины сентября в Шостке наблюдается значительное повышение заболеваемости ветряной оспой: еженедельно регистрируется от 20 до 83 случаев.

В 2017. в Шостке зарегистрировано 783 случая заболеваний ветрянкой, в т.ч. среди детей — 746. По возрастным группам высокие показатели заболеваемости среди детей в возрасте от 1 до 4 лет (32,5% от количества всех заболевших детей) и 5-9 лет (49,3%), пишет Шостка.info.

На второй неделе текущего года вновь зафиксировано максимальное количество заболевших, и тенденции к снижению нет. В эпидемический процесс вовлекаются новые детские центры (по состоянию на 18.01.2018 г. ветряной оспой поражены 11 дошкольных учреждений и 10 школ).

В шосткинском районе регистрировались единичные случаи.

Педагогическим, медицинским работникамрекомендуют обратить внимание родителей на недопустимость посещения внешкольных учреждений, массовых мероприятий детьми из центров, где зарегистрированы случаи ветряной оспы (срок ограничительных противоэпидемических мероприятий — 21 день со дня последнего посещения заведения больным).Ограничения не касаются детей, перенесших заболевания ранее.

Для предотвращения распространения заболеваний ветряной оспой рекомендуют усилить проведение комплекса противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в детских организованных коллективах.

К сведению, ветряная оспа — одна из самых распространенных инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи. Отмечается высокой контагиозностью, общей восприимчивостью, характерной возрастной структуре заболевших. Возбудителем является вирус из группы герпеса. Как правило, протекает в легкой форме, возможно развитие атипичных форм и осложнений. Сезонность определяется в холодные месяцы года. После перенесенного заболевания иммунитет к возбудителю устойчивый, пожизненный, повторные случаи бывают очень редко.