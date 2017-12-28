Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54160

В Шостке бушует ветряная оспа

Как сообщает Шосткинский горрайонный отдел «Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины», с середины сентября в Шостке наблюдается значительное повышение заболеваемости ветряной оспой: еженедельно регистрируется от 20 до 83 случаев.

В 2017. в Шостке зарегистрировано 783 случая заболеваний ветрянкой, в т.ч. среди детей — 746. По возрастным группам высокие показатели заболеваемости среди детей в возрасте от 1 до 4 лет (32,5% от количества всех заболевших детей) и 5-9 лет (49,3%), пишет Шостка.info.

На второй неделе текущего года вновь зафиксировано максимальное количество заболевших, и тенденции к снижению нет. В эпидемический процесс вовлекаются новые детские центры (по состоянию на 18.01.2018 г. ветряной оспой поражены 11 дошкольных учреждений и 10 школ).

В шосткинском районе регистрировались единичные случаи.

Педагогическим, медицинским работникамрекомендуют обратить внимание родителей на недопустимость посещения внешкольных учреждений, массовых мероприятий детьми из центров, где зарегистрированы случаи ветряной оспы (срок ограничительных противоэпидемических мероприятий — 21 день со дня последнего посещения заведения больным).Ограничения не касаются детей, перенесших заболевания ранее.

Для предотвращения распространения заболеваний ветряной оспой рекомендуют усилить проведение комплекса противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в детских организованных коллективах.

К сведению, ветряная оспа — одна из самых распространенных инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи. Отмечается высокой контагиозностью, общей восприимчивостью, характерной возрастной структуре заболевших. Возбудителем является вирус из группы герпеса. Как правило, протекает в легкой форме, возможно развитие атипичных форм и осложнений. Сезонность определяется в холодные месяцы года. После перенесенного заболевания иммунитет к возбудителю устойчивый, пожизненный, повторные случаи бывают очень редко.

Общество Ветрянка Здравоохранение Шостка
view counter

По тематике

Сегодня 11:05

Полицейские поймали серийного вора

Шосткинские полицейские установили причастность ранее судимого 25-летнего жителя райцентра к совершению пяти краж из нежилых домов в Шостке....

Вчера 12:50

Шосткинец потратил 6 тысяч на «виртуальный» пылесос

Пытаясь сделать жене подарок, 33-летний шосткинец заказал в Интернете пылесос. И оплатив более 6000 гривен за товар, наткнулся на мошенников....

17.01.2018 14:32

У жителя Шостки нашли полкило марихуаны

Почти полкилограмма марихуаны нашли полицейские в квартире 46-летнего местного жителя....

17.01.2018 11:15

Шосткинского насильника-педофила взяли под стражу

26-летнего шосткинца, который изнасиловал двух 15-летних девочек, взяли под стражу на два месяца....

16.01.2018 16:13

Полицейские поймали «домушников»

Электрический инструмент, старинные монеты и медали, мобильные телефоны, 8000 долларов США и 2500 гривен похитили из дома 48-летнего жителя Шостки...

Новости

Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии
16.01.2018 12:02
Сумские хоккеистки сделали россиянок
Сегодня 20:23
На Сумщине определили лучших легкоатлетов
Сегодня 18:22
«В стране эпидемия, а они не могут назначить министра здравоохранения», – Деркач пошёл в суд против депутатов
Сегодня 18:10
В Ромнах предприятию придется заплатить 96 тыс грн за погибшего неоформленного работника
Сегодня 17:51
Измениться за 7 дней. EdCamp Ukraine и Lumo Education (Финляндія) объявляют конкурс среди украинских школ
Сегодня 17:50
За неделю на Сумщине экологи выявили 11 правонарушений
Сегодня 17:46
В Глуховском педуниверситете безальтернативно выбрали ректора
Сегодня 17:44
За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла два грабежа
Сегодня 17:11
Чиновника Госпродпотребслужбы привлекли к админответственности, связанной с коррупцией
Сегодня 17:10
Сумские футзалисты сыграют в Черкассах (трансляция)
Сегодня 17:02
Патрульные остановили пьяного водителя за рулем бензовоза
Сегодня 16:58
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.