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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35737

В Сумах маршрутка чуть не уехала без водителя

Сегодня, 19 января, водитель на остановке ушел за пирожками, а маршрутка № 5 покатилась по дороге без него.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сумчанин Александр Фесенко.

«Сегодня, около одиннадцати, # ведросгайками №5 (перевозчик Согор, капитана линейки) остановился на ост. 5 больница (Химгородок), двигатель не глушил, вылез и пошел покупать / есть пирожки из МАФа... А в это время маршрутка с 16 пассажирами спокойненько катилась по дороге метра 2, пока мужчина с переднего сиденья не поставил на «ручник» и не начал кричать в двери на водителя... Знаете какая реакция? «Ой, да ничего же страшного не было...»

Вот так, 16 жизней можно легко разменять на пирожок. Перевозчика ЧП Согор ассоциируют с руководителем нашего города...», - написал сумчанин.

Право Маршрутки
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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