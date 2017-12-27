В Сумах маршрутка чуть не уехала без водителя

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сумчанин Александр Фесенко.
«Сегодня, около одиннадцати, # ведросгайками №5 (перевозчик Согор, капитана линейки) остановился на ост. 5 больница (Химгородок), двигатель не глушил, вылез и пошел покупать / есть пирожки из МАФа... А в это время маршрутка с 16 пассажирами спокойненько катилась по дороге метра 2, пока мужчина с переднего сиденья не поставил на «ручник» и не начал кричать в двери на водителя... Знаете какая реакция? «Ой, да ничего же страшного не было...»
Вот так, 16 жизней можно легко разменять на пирожок. Перевозчика ЧП Согор ассоциируют с руководителем нашего города...», - написал сумчанин.
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