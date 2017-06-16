В Сумах досрочно выпустят 7 уголовников Сегодня, 19 января, состоялось очередное заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

Рассматривались материалы администрации Сумской исправительной колонии № 116 Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции о применении к осужденным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст. 81 УК Украины. По результатам рассмотрения материалов семи лицам согласовано условно-досрочное освобождение осужденных по ст. 81 УК Украины.