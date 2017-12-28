Сумчанки начали с поражения в Праге

Первым соперником сборной Украины, полностью составленной из воспитанниц сумского хоккея, была сборная Германии. К сожалению, игра завершилась победой соперниц со счетом 5:1
Единственный гол за наших забила Марина Хилько на 34-ой минуте уже при счете 0:4.
Сегодня, украинки сыграют еще одну игру – против сборной России. Начало в 19.20. Трансляция здесь.
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8-10 января в Шостке прошёл турнир среди начинающих хоккеистов и хоккеисток....
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