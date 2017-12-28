Сумчанки начали с поражения в Праге Сегодня, 19 января, в Праге стартовал чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд.

Первым соперником сборной Украины, полностью составленной из воспитанниц сумского хоккея, была сборная Германии. К сожалению, игра завершилась победой соперниц со счетом 5:1

Единственный гол за наших забила Марина Хилько на 34-ой минуте уже при счете 0:4.

Сегодня, украинки сыграют еще одну игру – против сборной России. Начало в 19.20. Трансляция здесь.