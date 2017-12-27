В Сумах ищут перевозчика на убыточный маршрут

Требования: наличие лицензии на данный вид перевозок; наличие материально-технической базы; необходимое количество свободных (шесть единиц), не связанных другим договорам на перевозку автобусов для обслуживания маршрута (с учетом резервных автобусов) пассажировместимостью не менее 23 места (в том числе автобуса для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями).
Предложения необходимо подавать в отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг (площадь Независимости, 2, каб.137). Дополнительную информацию можно получить по тел.: 70-06-67, 70-06-68 (в рабочие дни с 8:00 до 17:15, в пятницу с 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12: 00 до 13:00)) и по электронному адресу: transport@smr.gov.ua.
Решение по определению временного перевозчика на маршруте № 25 будет приниматься на заседании исполнительного комитета в соответствии с вышеуказанными требованиями.
Напомним: предыдущий перевозчик - ЧП «Согор» - в середине декабря отказался в дальнейшем осуществлять перевозки по данному маршруту, сославшись на его убыточность.
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