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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50193

В Сумах ищут перевозчика на убыточный маршрут

Исполнительный комитет, как организатор перевозок на городских автобусных маршрутах общего пользования, приглашает частных предпринимателей и предприятия для обслуживания маршрута № 25 «Добровольная - Интернационалистов».

Требования: наличие лицензии на данный вид перевозок; наличие материально-технической базы; необходимое количество свободных (шесть единиц), не связанных другим договорам на перевозку автобусов для обслуживания маршрута (с учетом резервных автобусов) пассажировместимостью не менее 23 места (в том числе автобуса для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями).

Предложения необходимо подавать в отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг (площадь Независимости, 2, каб.137). Дополнительную информацию можно получить по тел.: 70-06-67, 70-06-68 (в рабочие дни с 8:00 до 17:15, в пятницу с 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12: 00 до 13:00)) и по электронному адресу: transport@smr.gov.ua.

Решение по определению временного перевозчика на маршруте № 25 будет приниматься на заседании исполнительного комитета в соответствии с вышеуказанными требованиями.

Напомним: предыдущий перевозчик - ЧП «Согор» - в середине декабря отказался в дальнейшем осуществлять перевозки по данному маршруту, сославшись на его убыточность.

Общество Маршрутки
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