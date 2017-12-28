За минувшие сутки на дорогах Сумщины травмировались семь человек Один пешеход и шесть пассажиров «Мерседес Спринтер» и «Хюндай Сантафе» получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Недригайловском, Кролевецком районах и Сумах.

На автодороге «Сумы-Киев» в селе Вильшана Недригайловского района водитель маршрутного автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь по центральной улице села, не справился с управлением и допустил столкновение с трактором Т-150, который чистил дорогу от снега. В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки - три женщины и два мужчины - получили телесные повреждения. Некоторые из них были доставлены в больницу Недригайлова и Сум.

В селе Грузское Кролевецкого района, по предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля «Хюндай Сантафе» не справилась с управлением и совершила наезд на кучу песка и перевернулась. В результате ДТП, 63-летняя пассажирка автомобиля была госпитализирована в местную больницу с ушибами позвоночника.

В Сумах на перекрестке улиц Покровская и А.Анищенко 31-летняя водитель автомобиля «Opel Mokka» совершил наезд на 70-летнего местного жителя. Пострадавшего-пенсионера доставили в медучреждение с травмами головы.

В рамках открытых по территориальности следователями полиции уголовных производств по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины данных аварий.

Правоохранители в который раз обращаются ко всем автомобилистам и другим участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать превышения скорости на автодорогах, всегда при движении на дороге учитывать погодные условия и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.