В Сумах отпраздновали Крещение (фоторепортаж) 19 января согласно сложившейся традиции, христиане восточного обряда отметили праздник Крещения Господнего.

Желающих окунуться в крещенские воды Псла в этом году не уменьшилось – во всех традиционных местах купания, несмотря на рабочий день, было многолюдно.

Мэр Сум Александр Лысенко также принял участие в купании возле пешеходного моста на «девятку»

Желающих окунуться выстроилась очередь, несмотря на то, что дул ветер и сыпал снег

Возле Харьковского моста торжественную литургию освящения воды проводил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Торжественное освящение воды закончил символически – выпустил в небо белых голубей

Подойти к воде возле Харьковского моста было сложно, еще сложнее выйти

В завершение архиепископ Евлогий поздравил сумчан с праздником Богоявления и окропил собравшихся святой водой.