В Сумах отпраздновали Крещение (фоторепортаж)

Желающих окунуться в крещенские воды Псла в этом году не уменьшилось – во всех традиционных местах купания, несмотря на рабочий день, было многолюдно.
Мэр Сум Александр Лысенко также принял участие в купании возле пешеходного моста на «девятку»
Желающих окунуться выстроилась очередь, несмотря на то, что дул ветер и сыпал снег
Возле Харьковского моста торжественную литургию освящения воды проводил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Торжественное освящение воды закончил символически – выпустил в небо белых голубей
Подойти к воде возле Харьковского моста было сложно, еще сложнее выйти
В завершение архиепископ Евлогий поздравил сумчан с праздником Богоявления и окропил собравшихся святой водой.