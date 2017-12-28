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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 14:58700

В Сумах отпраздновали Крещение (фоторепортаж)

19 января согласно сложившейся традиции, христиане восточного обряда отметили праздник Крещения Господнего.

фото Олега Демьяненко

Желающих окунуться в крещенские воды Псла в этом году не уменьшилось – во всех традиционных местах купания, несмотря на рабочий день, было многолюдно.

Мэр Сум Александр Лысенко также принял участие в купании возле пешеходного моста на «девятку»

Желающих окунуться выстроилась очередь, несмотря на то, что дул ветер и сыпал снег

Возле Харьковского моста торжественную литургию освящения воды проводил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Торжественное освящение воды закончил символически – выпустил в небо белых голубей

Подойти к воде возле Харьковского моста было сложно, еще сложнее выйти

В завершение архиепископ Евлогий поздравил сумчан с праздником Богоявления и окропил собравшихся святой водой.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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