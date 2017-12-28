На сумском водоканале освятили воду В праздник Крещения на водозаборах КП «Горводоканал» совершили обряд освящения воды, чтобы вся водопроводная вода в городе стала благодатной и целебной.

Об этом сообщается на странице предприятия в Фейсбуке. «У свято Водохреща на водозаборах здійснили обряд освячення води, щоб уся водопровідна вода у місті стала благодатною та цілющою. Хай водохресна вода змиє зневіру та неприємності, додасть кожному сили та натхнення! Хай зцілюються тіла та душі, а серця наповнюються радістю та любов’ю. Щастя Вашим родинам! З Хрещенням Господнім!» - говорится в сообщении.