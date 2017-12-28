На сумском водоканале освятили воду

Об этом сообщается на странице предприятия в Фейсбуке.
«У свято Водохреща на водозаборах здійснили обряд освячення води, щоб уся водопровідна вода у місті стала благодатною та цілющою.
Хай водохресна вода змиє зневіру та неприємності, додасть кожному сили та натхнення! Хай зцілюються тіла та душі, а серця наповнюються радістю та любов’ю.
Щастя Вашим родинам!
З Хрещенням Господнім!» - говорится в сообщении.
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