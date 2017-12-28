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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17227

На сумском водоканале освятили воду

В праздник Крещения на водозаборах КП «Горводоканал» совершили обряд освящения воды, чтобы вся водопроводная вода в городе стала благодатной и целебной.

Об этом сообщается на странице предприятия в Фейсбуке.

«У свято Водохреща на водозаборах здійснили обряд освячення води, щоб уся водопровідна вода у місті стала благодатною та цілющою.

Хай водохресна вода змиє зневіру та неприємності, додасть кожному сили та натхнення! Хай зцілюються тіла та душі, а серця наповнюються радістю та любов’ю.

Щастя Вашим родинам!

З Хрещенням Господнім!» - говорится в сообщении.

Общество КП «Горводоканал» Крещение
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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