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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10251

Чиновника Госпродпотребслужбы привлекли к админответственности, связанной с коррупцией

Прокуратурой Сумской области поддержано протокол об административном правонарушении, составленный Управлением защиты экономики в Сумской области, в отношении начальника отдела рыночного и метрологического надзора управления защиты прав потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Установлено, что должностное лицо не сообщило в десятидневный срок в НАЗК о существенных изменениях в имущественном состоянии, а именно о приобретенном 11 апреля 2017 года транспортного средства стоимостью около 120 тыс. грн, чем нарушило требования финансового контроля по ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Постановлением Заречного районного суда г. Сумы от 23 ноября 2017 года, а затем и постановлением апелляционного суда Сумской области от 17 января 2018 года вышеуказанное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, и назначено наказание в виде 1 тыс. 700 грн штрафа.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Владимир Ковтун, в соответствии с требованиями статьи 84 Закона Украины «О государственной службе» субъект назначения обязан уволить государственного служащего в трехдневный срок с момента вступления в законную силу решения суда о привлечении государственного служащего к административной ответственности за связанное с коррупцией правонарушение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Госпродпотребслужба Коррупция
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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