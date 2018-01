Измениться за 7 дней. EdCamp Ukraine и Lumo Education (Финляндія) объявляют конкурс среди украинских школ Украинско-финская программа развития для среднего образования ищет первую школу для участия в проекте "Измениться за 7 дней", лозунг которого: Get A New Spark for Your Teaching! — Ловите новые искры для вашего преподавания!

Инициаторы проекта, ОО EdCamp Ukraine, объявляют конкурс среди всех украинских школ, готовых к изменениям по финской модели, признанной одной из самых успешных в мире. Финские специалисты из компании Lumo Educationпроживут с выбранной школой неделю. Помогут сделать аудит сильных и слабых сторон, проведут ряд открытых уроков и тренингов (как для педагогического коллектива, так и для администрации и вспомогательного персонала) и будут стимулировать разработку собственной программы совершенствования. Учитывать будут специфику и школы, и населенного пункта, где она находится — то есть будут не давать общие рекомендации обо всем для всех, а работать с конкретной ситуацией. Чтобы принять участие в конкурсе, кто-то из учителей после обсуждения со школьной администрацией должны заполнить регистрационную анкету и рассказать, что именно и почему хотят изменить в своем заведении. Времени на это немного: до 2 февраля. Результаты конкурса объявят 11 февраля, а уже 18-го группа ведущих финских педагогов приедет работать со выбранной школой. Лидер движения EdCamp Ukraine, советник Министерки образования и науки Украины Александр Элькин рассказывает: цель проекта — доказать, что основу настоящих изменений можно заложить в очень короткий срок. “Измениться за 7 дней” предшествует межправительственному украинского-финскому проекту, который должен начаться в этом году. "Финская Министерка образования Киуру Криста договор уже подписала. Украинское министерство образования и науки подписать пока не может - ждет, пока программа партнерства и финансовой помощи утвердит Верховная Рада, - рассказывает Александр. - Мы надеемся, что все необходимые процедуры удастся завершить к июню 2018 года ". Финские эксперты, которые будут работать с украинской школой, имеют опыт как собственного преподавания, так и сотрудничества с правительственными учреждениями и адвокацией финских образовательных идей за рубежом. Все они являются разработчиками современных преподавательских методик, создавали программы преподавания для финских школ. Интересно, что именно члены Lumo Education занимались открытием и управлением первой международной финской школы в Персидском заливе, в Катаре. Поэтому они прекрасно понимают важность культурных особенностей регионов и всегда работают с учетом уникальности местных систем. Региональный директор Lumo Education Ltd в Украине Дмитрий Науменко хорошо знаком и с финской, и с украинской системами образования, поэтому утверждает: в Украине реально создать школу действительно финского качества — было бы желание. «Еще будучи учеником, я понимал: не все методы преподавания одинаково подходят каждому ребенку, - говорит Дмитрий. - В Финляндии школа подстраивается под детей, а не наоборот. Финны убеждены: школа должна давать ребенку не только знания и умения, но и счастье. Ребенок должен наслаждаться детством и учиться с помощью игр». Тренинговая часть программы в выбранной школе продлится пять дней. В первый финская команда познакомит педагогов и ученичество школы с принципами финской системы образования: социального конструктивизма, обучения через опыт, автономности и доверия. Во второй день финские учителя проведут открытые уроки в 4-6 классах (говорить будут, например о «пищевой цепочке» или «изменениях в численности популяции живых существ»), используя не только биологическую науку, но и язык и математику. Каждый урок базируется на игровых принципах. На третий день ученичество закрепит полученные знания с помощью экспериментов, создания коллажей и арт-объектов. Четвертый день посвятят разговору с педагогическим коллективом о методике Сo-Teaching - так называемого соучительствования, то есть ведения интегрированных уроков несколькими педагогами вместе. На пятый день состоится встреча с Министеркой образования и науки Украины Лилией Гриневич. На встрече обсудят актуальные для Новой украинской школы вопросы создания единой электронной платформы, системы обеспечения качества образования, трансформацию системы образования педагогов и дальнейшего повышения квалификации. Гости расскажут о таких типичных для Финляндии, и все еще непривычных для Украины вещах как отсутствие домашних заданий, короткие школьные дни, большое количество ручного труда. Будут говорить и о праве на равенство: равное качество обучения в школах в разных городах и селах, отсутствие различия между обучением мальчиков и девочек (например, на уроках труда) и т. Д. «Финский подход успешен потому, что он нравится самим детям, пробуждает в них желание учить и учиться, - говорит Александр Элькин. - Их не «натаскивают» сдавать рутинные тесты, зато дают навыки, действительно необходимые для успешной жизни в XXI веке. Суть финской системы, как и принципов EdCamp - в экологическом обучении. Не только в том, что изучать, а в том, как изучать и учиться, в индивидуальном подходе и совместной работе». Партнеры проекта, EdCamp Ukraine и Lumo Education, рассказывают: обе команды инвестируют в эту инициативу собственные ресурсы, делая ее бесплатной для школы и учителей. Они убеждены, что принципы, проработаны на первом этапе проекта, могут быть впоследствии использованы и в других украинских школах. И их уже готовы воплощать в недавно открытом ЭдКемпом Центре обучения педагогов на протяжении жизни "Белая ворона". Справка: Каису Хелминен, глава отдела преподавания и инноваций Lumo Education - преподаватель уже в третьем поколении. Имеет более 15 лет опыта работы в начальной школе, специализируется на раннем образовании и специальных образовательных проблемах. Ее опыт, говорят партнеры из EdCamp, может быть особенно важным, учитывая попытки Украины построить инклюзивное образование. В Хельсинкском университете Аальто (Aalto University, Helsinki) она получила сертификат как инструктор по методу расширения возможностей благодаря фотографии (Empowering Photography Method Instructor). В своей магистерской работе она исследовала разнообразие мотивационных факторов среди ученичества. В Lumo Education Каиса отвечает за разработку новых преподавательских решений и их воплощение в концепте Школы Лумо (Lumo School Concepts). Эса Синивуори, Председатель Правления и директор отдела образования Lumo Education, тоже преподаватель в третьем поколении, имеет более 25 лет опыта работы в школах разного размера и типа. В частности, в классах, где учатся дети разных национальностей, как в Финляндии, так и в других странах. Его специализации - английский язык, физическая подготовка и преподавание научных основ. Эса разрабатывает практики активного изучения и совместного обучения. Начиная с 90-х годов, работает в командах, которые разрабатывали последние три образовательные программы для финской школы. В Lumo Education отвечает за общие образовательные процессы. Дмитрий Науменко, региональный директор Lumo Education в странах постсоветского пространства, координатор работы Lumo School в Украине. Много лет занимался стратегическим консалтингом в финских компаниях по постсоветским рынкам и за свою карьеру сопровождал выход на международные рынки более сотни компаний. Компания Lumo Education Ltd. является промоутером финской образовательной модели в мире, занимается адаптацией лучших практик финской системы образования для других стран. Эксперты компании работают в разных странах в проектах, связанных с созданием и управлением учебными заведениями современного типа, подготовкой преподавателей, созданием расписания и преподаванием. Именно члены Lumo Education занимались открытием и управлением первой международной финской школы в странах Персидского залива. Поэтому они прекрасно понимают важность культурных особенностей регионов и всегда работают с учетом уникальности местных систем. Общественная организация «ЭдКемп Украина» (или Сообщество ответственного учительства EdCamp Ukraine) ставит своей целью улучшение квалификации школьных педагогов, повышение статуса учительниц и учителей и реформирование системы образования Украины в целом. Сегодня Edcamp Ukraine является крупнейшим независимым образовательным движением в стране, в нём участвуют 15000 наиболее прогрессивных педагогов. Сообщество было создано в 2015 году. Одним из ключевых событий движения является ежегодная общенациональная (не) конференция EdCamp. Ежемесячно миниконференции (миниэдкемпы) происходят в разных школах по всей Украине. Команда работает в трех главных направлениях: 1) проведение национальных и региональных (не)конференций для школьных педагогов. На сегодняшний день прошло уже три национальные (не)конференции, а к концу 2018 учебного года будет проведено 82 региональных (не) конференции. 2) продвижение образовательных проектов. Так, в 2016 году команда привезла в Украину немецкий проект "Молодь дебатує". А в 2017 году уже в третий раз организовала проведение уникального учебного курса "День достоинства" в 227 школах Украины. 3) участие в государственных реформах. ОО "Эдкемп Украина" является соразработчиком концепции Новой украинской школы и нового госстандарта среднего образования. Вместе с Министерством образования и науки Украины запустила масштабную реформу по дебюрократизации школьной деятельности «Дети и бумаги: как достичь баланса в школе». Вместе с партнерами реализовала антидискриминационную экспертизу школьных учебников, а также программ дошкольного образования.