В Сумах стало на 63 патрульных больше (видео) 63 парня и девушки разного возраста и профессий, пройдя открытый конкурс и обучение в Сумском центре первичной профессиональной подготовки, вскоре выйдут на свое первое дежурство в качестве патрульных.

Торжественные мероприятия состоялись на базе Сумского центра первичной профессиональной подготовки «Академия полиции» (г. Сумы) Харьковского национального университета внутренних дел.

Выпускники преодолели несколько этапов конкурсного отбора, прошли тесты на знание законодательства и физическую подготовку, а главное - полицейскую комиссию, в которой участвовали общественные активисты и волонтеры. После четырехмесячного обучения они сдали комплексный экзамен, получили сертификаты и свое первое звание - рядовой полиции.

Поздравить новое пополнение сумских правоохранителей прибыли начальник Главного управления Нацполиции в Сумской области Николай Лушпиенко, руководитель патрульной полиции Сум Алексей Калюжный, глава облгосадминистрации Николай Клочко, мэр Сум Николай Лысенко, первый замглавы областного совета Анатолий Ричкаль и директор Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел Сергей Лукаш.

Приветствуя полицейских, призывали их с высокой ответственностью выполнять поставленные задачи, быть добросовестными и дисциплинированными, защищать законные права и интересы граждан Украины. Сами же выпускники уверяют: настроены работать настойчиво и рассчитывают на поддержку общественности.

После окончания торжеств - традиционная фотосессия с преподавателями и сокурсниками в память об обучении в полицейской академии.

Уже вскоре новые патрульные заступят на дежурство, чтобы на практике воплотить в жизнь полученные знания и навыки по защите прав и свобод граждан, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Среди 63 патрульных полицейских - 42 мужчины и 21 женщина, из них 55 инспекторов имеют высшее образование.