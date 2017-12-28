Патрульные остановили пьяного водителя за рулем бензовоза

Происшествие случилось 15 января, около 8:30, на улице Генерала Тхора в городе Конотоп.
Во время надзора за безопасностью дорожного движения экипаж отдела БДД Управления патрульной полиции в Сумской области выявил нарушение ПДД со стороны водителя бензовоза.
Проверяя документы, инспекторы заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. В то же время у него отсутствовали все документы, которые он должен иметь для осуществления перевозки опасного груза, а также протокол обязательного технического контроля.
Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 0,57 промилле алкоголя. Нарушитель признался, что вечером «хорошо» поужинал, поэтому и находится в нетрезвом состоянии.
Инспекторы составили на него админматериалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и 132-1 (нарушение правил перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств) КоАП.
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