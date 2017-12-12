За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла два грабежа С начала нынешнего года на территории Сумской области было совершено 11 грабежей, 7 из которых раскрыто полицией. Только за минувшие сутки работники полиции городов Сумы и Шостка раскрыли два грабежа.

18 января в Шосткинский отдел полиции поступило сообщение о краже из комиссионного магазина на территории райцентра. Как выяснилось, в полдень в помещение торгового заведения зашел мужчина, и, воспользовавшись тем, что продавец на момент отвлекся, открыто похитил электродрель. Однако, грабитель быстро был разоблачен и оперативно задержан полицией. Злоумышленником оказался 34-летний житель одного из сел района, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за подобные преступления. Похищенная вещь изъята, а сам грабитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

А в Сумах полиция задержала 32-летнего мужчину, который еще в мае прошлого года на территории Заречного микрорайона ограбил прохожего, отобрав у него дорогой мобильный телефон. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.