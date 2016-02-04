В Глуховском педуниверситете безальтернативно выбрали ректора В Глуховском национальном педагогическом университете имени А. Довженко выбрали ректора.

По предварительным данным, руководителем вуза снова стал доктор исторических наук, профессор Александр Курок.

Почти 100% избирателей отдали свой голос за единственного кандидата на должность ректора - нынешнего руководителя вуза, доктора исторических наук, профессора Александра Курка.

Выборы руководителя глуховского педуниверситета состоялись 18 января. Голосование проходило с 9 утра до 15 часов. Основную часть избирателей составили педагогические работники университета - 75% от общего количества. Студенчество составило - 15%. Работники вуза, которые не имеют отношения к научно-педагогическому составу - 10%, пишет Неделя.