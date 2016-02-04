Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44167

В Глуховском педуниверситете безальтернативно выбрали ректора

В Глуховском национальном педагогическом университете имени А. Довженко выбрали ректора.

По предварительным данным, руководителем вуза снова стал доктор исторических наук, профессор Александр Курок.

Почти 100% избирателей отдали свой голос за единственного кандидата на должность ректора - нынешнего руководителя вуза, доктора исторических наук, профессора Александра Курка.

Выборы руководителя глуховского педуниверситета состоялись 18 января. Голосование проходило с 9 утра до 15 часов. Основную часть избирателей составили педагогические работники университета - 75% от общего количества. Студенчество составило - 15%. Работники вуза, которые не имеют отношения к научно-педагогическому составу - 10%, пишет Неделя.

Общество Глуховский НПУ
view counter

По тематике

Сумские вузы – среди самых красивых в Украине
04.02.2016 09:02

Сумские вузы – среди самых красивых в Украине

Портал IGotoWorld.com обнародовал подборку украинских вузов, которые поражают своей красотой....

Новости

Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии
16.01.2018 12:02
Сумские хоккеистки сделали россиянок
Сегодня 20:23
На Сумщине определили лучших легкоатлетов
Сегодня 18:22
«В стране эпидемия, а они не могут назначить министра здравоохранения», – Деркач пошёл в суд против депутатов
Сегодня 18:10
В Ромнах предприятию придется заплатить 96 тыс грн за погибшего неоформленного работника
Сегодня 17:51
Измениться за 7 дней. EdCamp Ukraine и Lumo Education (Финляндія) объявляют конкурс среди украинских школ
Сегодня 17:50
За неделю на Сумщине экологи выявили 11 правонарушений
Сегодня 17:46
В Глуховском педуниверситете безальтернативно выбрали ректора
Сегодня 17:44
За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла два грабежа
Сегодня 17:11
Чиновника Госпродпотребслужбы привлекли к админответственности, связанной с коррупцией
Сегодня 17:10
Сумские футзалисты сыграют в Черкассах (трансляция)
Сегодня 17:02
Патрульные остановили пьяного водителя за рулем бензовоза
Сегодня 16:58
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.