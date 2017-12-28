В Ромнах предприятию придется заплатить 96 тыс грн за погибшего неоформленного работника

Штрафная санкция наложена Управлением Гоструда в Сумской области на субъект хозяйствования в соответствии со статьей 265 Закона о труде Украины. В течение одного месяца предприятие должно уплатить средства в государственный бюджет Украины.
Как сообщает ведомство, работник, которого предприятие допустило к выполнению работ без оформления с ним трудовых отношений в соответствии с законодательством, погиб на производстве в результате несчастного случая.
В ходе инспекционного посещения специалистами Управления Гоструда в Сумской области установлено, что отношения между работодателем и погибшим имели признаки трудовых. Таким образом в данном случае выявлено сокрытие субъектом хозяйствования неоформленных трудовых отношений с работником путем заключения с ним гражданско-правовой сделки на выполнение работ повышенной опасности.
Согласно статье 21 Закона Украины «Об охране труда» работодатель должен получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности. Таким образом, для выполнения работ повышенной опасности не могут привлекаться физические лица на условиях гражданско-правового договора, поскольку нет оснований для получения разрешения на выполнение работ повышенной опасности.
Следует отметить, что работы, которые должен был выполнять, и фактически выполнял погибший принадлежат к видам деятельности, осуществляемых его работодателем. Кроме того, штатным расписанием частного предприятия предусмотрена соответствующая должность.
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