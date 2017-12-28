Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51232

В Ромнах предприятию придется заплатить 96 тыс грн за погибшего неоформленного работника

За фактический допуск работника к выполнению работ без оформления с ним трудового договора одно из частных предприятий города Ромны оштрафовано на 96 тыс грн.

Штрафная санкция наложена Управлением Гоструда в Сумской области на субъект хозяйствования в соответствии со статьей 265 Закона о труде Украины. В течение одного месяца предприятие должно уплатить средства в государственный бюджет Украины.

Как сообщает ведомство, работник, которого предприятие допустило к выполнению работ без оформления с ним трудовых отношений в соответствии с законодательством, погиб на производстве в результате несчастного случая.

В ходе инспекционного посещения специалистами Управления Гоструда в Сумской области установлено, что отношения между работодателем и погибшим имели признаки трудовых. Таким образом в данном случае выявлено сокрытие субъектом хозяйствования неоформленных трудовых отношений с работником путем заключения с ним гражданско-правовой сделки на выполнение работ повышенной опасности.

Согласно статье 21 Закона Украины «Об охране труда» работодатель должен получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности. Таким образом, для выполнения работ повышенной опасности не могут привлекаться физические лица на условиях гражданско-правового договора, поскольку нет оснований для получения разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

Следует отметить, что работы, которые должен был выполнять, и фактически выполнял погибший принадлежат к видам деятельности, осуществляемых его работодателем. Кроме того, штатным расписанием частного предприятия предусмотрена соответствующая должность.

Право Ромны Управление гоструда в Сумской области
view counter

По тематике

Вчера 10:38

За Сумщине на 60% уменьшился смертельный производственный травматизм

Для Сумской области 2017 год ознаменовался снижением уровня смертельного производственного травматизма на 60% по сравнению с 2016 годом....

15.01.2018 15:41

В Ромнах произошло два ДТП с пострадавшими

Две дорожные аварии с пострадавшими произошли 14 января в Ромнах....

12.01.2018 15:00

Инспектор Гоструда, пойманная на взятке, заплатит штраф

Приговор инспектору Гоструда, обвиняемой во взяточничестве, оставлен без изменений....

11.01.2018 15:46

Роменские участковые задержали двух грабителей

Чтобы подзаработать денег, двое жителей Ромен ограбили местную пенсионерку....

10.01.2018 14:14

В Ромнах поймали грабителя

На местном рынке 27-летний злоумышленник открыто отобрал у женщины сумочку с деньгами и платежной карточкой....

Новости

Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии
16.01.2018 12:02
Сумские хоккеистки сделали россиянок
Сегодня 20:23
На Сумщине определили лучших легкоатлетов
Сегодня 18:22
«В стране эпидемия, а они не могут назначить министра здравоохранения», – Деркач пошёл в суд против депутатов
Сегодня 18:10
В Ромнах предприятию придется заплатить 96 тыс грн за погибшего неоформленного работника
Сегодня 17:51
Измениться за 7 дней. EdCamp Ukraine и Lumo Education (Финляндія) объявляют конкурс среди украинских школ
Сегодня 17:50
За неделю на Сумщине экологи выявили 11 правонарушений
Сегодня 17:46
В Глуховском педуниверситете безальтернативно выбрали ректора
Сегодня 17:44
За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла два грабежа
Сегодня 17:11
Чиновника Госпродпотребслужбы привлекли к админответственности, связанной с коррупцией
Сегодня 17:10
Сумские футзалисты сыграют в Черкассах (трансляция)
Сегодня 17:02
Патрульные остановили пьяного водителя за рулем бензовоза
Сегодня 16:58
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.