В Ромнах предприятию придется заплатить 96 тыс грн за погибшего неоформленного работника За фактический допуск работника к выполнению работ без оформления с ним трудового договора одно из частных предприятий города Ромны оштрафовано на 96 тыс грн.

Штрафная санкция наложена Управлением Гоструда в Сумской области на субъект хозяйствования в соответствии со статьей 265 Закона о труде Украины. В течение одного месяца предприятие должно уплатить средства в государственный бюджет Украины.

Как сообщает ведомство, работник, которого предприятие допустило к выполнению работ без оформления с ним трудовых отношений в соответствии с законодательством, погиб на производстве в результате несчастного случая.

В ходе инспекционного посещения специалистами Управления Гоструда в Сумской области установлено, что отношения между работодателем и погибшим имели признаки трудовых. Таким образом в данном случае выявлено сокрытие субъектом хозяйствования неоформленных трудовых отношений с работником путем заключения с ним гражданско-правовой сделки на выполнение работ повышенной опасности.

Согласно статье 21 Закона Украины «Об охране труда» работодатель должен получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности. Таким образом, для выполнения работ повышенной опасности не могут привлекаться физические лица на условиях гражданско-правового договора, поскольку нет оснований для получения разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

Следует отметить, что работы, которые должен был выполнять, и фактически выполнял погибший принадлежат к видам деятельности, осуществляемых его работодателем. Кроме того, штатным расписанием частного предприятия предусмотрена соответствующая должность.