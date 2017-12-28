«В стране эпидемия, а они не могут назначить министра здравоохранения», – Деркач пошёл в суд против депутатов Верховный суд Украины начал рассмотрение иска против коалиции Верховной Рады из-за бездеятельности в предоставлении Кабмину кандидатуры на пост министра здравоохранения.

Об этом на странице в Фейсбук написал народный депутат Андрей Деркач.

Деркач уверен, что отсутствие законно назначенного руководителя МОЗ нарушает права граждан страны.

«Суд принял иск против Верховной Рады к рассмотрению и уже прошло первое заседание Коллегии судей. Мы требуем, чтобы депутатская коалиция предоставила Кабмину кандидатуру на пост министра здравоохранения. Уже больше 2 лет в стране нету законного министра, а власть бездействует», – заявил Деркач.

От также отметил, что пока в стране нету министра здравоохранения, а временным исполняющим обязанности является Ульяна Супрун, идет полное уничтожение бесплатной системы медицины.

«К тому же, видим, что происходит с корью. В стране эпидемия, а они не могут назначить министра. Я знаю, что в районах моего округа в 2015-2016 менее 50% населения получили вакцину. В 2017 году ситуация улучшилась, но все равно нет 100% обеспечения условий для вакцинации. Права людей нарушены, а ответственности никто не несет», – добавил Деркач.

Депутат уверен, что пока в Раде формально существует коалиция, она должна внести предложение на пост руководителя МОЗ.

«Где Яресько, которая повесила долг на каждого украинца? Где Абрамовичус? Где Квиташвили? Кто несет ответственность за судьбы людей, которые находятся в зоне риска?», – заявил Деркач.

Как известно, народный Депутат Андрей Деркач подал иск против Верховной Рады из-за неназначения руководителя МОЗ. Ранее вместе с коллегами-депутатами Валерием Дубелем и Юрием Одарченком Деркач подал иск против Кабмина, который не выносит кандидатуру министра на рассмотрение и официальное назначение. Суд указал на то, что Кабмин вносит кандидатуру министра здравоохранения на основе предложения от коалиции. Таким образом, руководители коалиционных фракций выступают третьей стороной новом иске, который рассматривает Верховный суд Украины.