Сумские хоккеистки сделали россиянок В Праге продолжается чемпионат Европы по индорхоккею серди женских команд.

Только что сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, обыграла сборную России со счетом 8:4 (3:1). За наших отличились: Яна Ворушило – 4,Оксана Пономаренко – 2, Евгения Керноз и Виктория Стеценко.

Завтра наши девчата сыграют против сборной Чехии. Начало игры в 13.30. Трансляция здесь.