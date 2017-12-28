Сумские хоккеистки сделали россиянок

Только что сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, обыграла сборную России со счетом 8:4 (3:1). За наших отличились: Яна Ворушило – 4,Оксана Пономаренко – 2, Евгения Керноз и Виктория Стеценко.
Завтра наши девчата сыграют против сборной Чехии. Начало игры в 13.30. Трансляция здесь.
Сегодня, 19 января, в Праге стартовал чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд....
19-21 января в Праге (Чехия) пройдет чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин....
11-14 января в Борисполе проходил второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд....
8-10 января в Шостке прошёл турнир среди начинающих хоккеистов и хоккеисток....
6-7 января в Лейпциге (Германия) проходил традиционный турнир по индорхоккею Leipziger Messe (Лейпцигская ярмарка)....