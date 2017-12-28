Сумской лучник едет на чемпионат мира 19 января в Сумах завершились соревнования в рамках чемпионата Украины по стрельбе из лука в олимпийском луке.

По итогам индивидуальных стрельб в сборную Украины, которая поедет на чемпионат мира в США в начале февраля, отобрался Сумчанин Алексей Гунбин. Его результат четвертый среди мужчин, хотя по итогам квалификации он занимал третье место. Никита Шишкин занял пятое место (был пятым в квалификации), Вадим Босенко – 9 (6), Александр Скачок – 9 (7), Валентин Куцый – 17 (27)… Победил же Олимпийский чемпион-2008, харьковчанин Виктор Рубан, вторым стал львовянин Георгий Иваницкий, третьим – Антон Комар из Ровно.

Среди женщин лучший результат среди сумчанок показала Полина Родионова – 6 (3), дальше – 17-ми были Ирина Хочина (9), Леся Снагощенко (10), Алена Теницкая (20), Дарья Таранова (22), Ирина Шерстюк (25), Вероника Литовцева (31)… Выиграла чемпионат львовянка Соломия Трапезникова, второй была ее земляка Вероника Марченко, третьей – харьковчанка Екатерина Дубровина.

Среди юниоров 9-ые места заняли Артем Овчинников (7) и Денис Стегний (22), 17-ми были Александр Мазепа (13) и 13-летний Егор Леоненко (21)… Выиграл чемпионат харьковчанин Никита Кравчук, вторым стал львовянин Роман Шеремет, третьим – его земляк Роман Панциру.

Среди юниорок пятое место завоевала Евгения Чибисова (4), дальше 17-ми были Анна Вихрова (11) и Анастасия Шкура (15)… Золото досталось Евгения Сусленская из Черновцов, серебро – у львовянкаи Жанны Наумовой, бронза – за ее землячкой Орисей Дидыч.

20-21 января пройдут соревнования в блочном луке.