Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26124

Сумской лучник едет на чемпионат мира

19 января в Сумах завершились соревнования в рамках чемпионата Украины по стрельбе из лука в олимпийском луке.

По итогам индивидуальных стрельб в сборную Украины, которая поедет на чемпионат мира в США в начале февраля, отобрался Сумчанин Алексей Гунбин. Его результат четвертый среди мужчин, хотя по итогам квалификации он занимал третье место. Никита Шишкин занял пятое место (был пятым в квалификации), Вадим Босенко – 9 (6), Александр Скачок – 9 (7), Валентин Куцый – 17 (27)… Победил же Олимпийский чемпион-2008, харьковчанин Виктор Рубан, вторым стал львовянин Георгий Иваницкий, третьим – Антон Комар из Ровно.

Среди женщин лучший результат среди сумчанок показала Полина Родионова – 6 (3), дальше – 17-ми были Ирина Хочина (9), Леся Снагощенко (10), Алена Теницкая (20), Дарья Таранова (22), Ирина Шерстюк (25), Вероника Литовцева (31)… Выиграла чемпионат львовянка Соломия Трапезникова, второй была ее земляка Вероника Марченко, третьей – харьковчанка Екатерина Дубровина.

Среди юниоров 9-ые места заняли Артем Овчинников (7) и Денис Стегний (22), 17-ми были Александр Мазепа (13) и 13-летний Егор Леоненко (21)… Выиграл чемпионат харьковчанин Никита Кравчук, вторым стал львовянин Роман Шеремет, третьим – его земляк Роман Панциру.

Среди юниорок пятое место завоевала Евгения Чибисова (4), дальше 17-ми были Анна Вихрова (11) и Анастасия Шкура (15)… Золото досталось Евгения Сусленская из Черновцов, серебро – у львовянкаи Жанны Наумовой, бронза – за ее землячкой Орисей Дидыч.

20-21 января пройдут соревнования в блочном луке.

Спорт Сумской лучник едет на чемпионат мира
view counter

Новости

Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии
16.01.2018 12:02
Сумской лучник едет на чемпионат мира
Сегодня 11:26
Сумские хоккеистки сделали россиянок
Вчера 20:23
На Сумщине определили лучших легкоатлетов
Вчера 18:22
«В стране эпидемия, а они не могут назначить министра здравоохранения», – Деркач пошёл в суд против депутатов
Вчера 18:10
В Ромнах предприятию придется заплатить 96 тыс грн за погибшего неоформленного работника
Вчера 17:51
Измениться за 7 дней. EdCamp Ukraine и Lumo Education (Финляндія) объявляют конкурс среди украинских школ
Вчера 17:50
За неделю на Сумщине экологи выявили 11 правонарушений
Вчера 17:46
В Глуховском педуниверситете безальтернативно выбрали ректора
Вчера 17:44
За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла два грабежа
Вчера 17:11
Чиновника Госпродпотребслужбы привлекли к админответственности, связанной с коррупцией
Вчера 17:10
Сумские футзалисты сыграют в Черкассах (трансляция)
Вчера 17:02
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.