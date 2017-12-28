Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10566

На Сумщине поймали браконьера, который застрелил двух косуль (фото)

Ущерб на сумму более чем в 60 тыс. гривен нанес 29-летний житель Шостки, застрелив на территории одного из лесохозяйств двух диких животных.

На линию «102» поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в одном из гаражных кооперативов города неизвестный разделывает тушу косули. На указанное место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

«Убитых косуль оказалось две, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Тушку одной 29-летний подозреваемый уже разделил на части, а другая была подвешена на дереве для разделки».

Во время проведения необходимых следственных действий молодой человек добровольно выдал правоохранителям две единицы охотничьего оружия и разрешения на его хранение и ношение.

По словам подозреваемого, животных он застрелил на поле в Ямпольском районе и личным автомобилем привез в Шостку.

Глава Шосткинской районной организации Украинского общества охоты и рыболовов говорит, что действиями браконьера был причинен ущерб государству на сумму более 60 тыс. гривен. Кроме того, охота на этих животных сейчас запрещена, ведь они спариваются и весной должны принести потомство.

Сейчас туши животных переданы на хранение в одно из специализированных охотничьих обществ, оружие находится на ответственном хранение в шосткинском отделе полиции.

Относительно браконьера открытое уголовное производство по признакам ч.1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). За совершенное ему грозит немалый штраф или ограничение свободы до трех лет. Кроме того, ему придется возместить нанесенный государству ущерб в размере 64 тыс. гривен - по 32 тыс. за каждое убитое животное, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Браконьерство Шостка
view counter

По тематике

Вчера 12:54

В Шостке бушует ветряная оспа

Как сообщает Шосткинский горрайонный отдел «Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины», с середины сентября в Шостке наблюдается значительное повышение заболеваемости...

Вчера 11:05

Полицейские поймали серийного вора

Шосткинские полицейские установили причастность ранее судимого 25-летнего жителя райцентра к совершению пяти краж из нежилых домов в Шостке....

18.01.2018 12:50

Шосткинец потратил 6 тысяч на «виртуальный» пылесос

Пытаясь сделать жене подарок, 33-летний шосткинец заказал в Интернете пылесос. И оплатив более 6000 гривен за товар, наткнулся на мошенников....

17.01.2018 14:32

У жителя Шостки нашли полкило марихуаны

Почти полкилограмма марихуаны нашли полицейские в квартире 46-летнего местного жителя....

17.01.2018 11:15

Шосткинского насильника-педофила взяли под стражу

26-летнего шосткинца, который изнасиловал двух 15-летних девочек, взяли под стражу на два месяца....

Новости

Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии
16.01.2018 12:02
Сумских футзалистов разгромили в Черкассах
Сегодня 15:06
Украинская сборная не пробилась в полуфинал
Сегодня 14:27
На Сумщине поймали браконьера, который застрелил двух косуль (фото)
Сегодня 14:10
Сумской лучник едет на чемпионат мира
Сегодня 11:26
Сумские хоккеистки сделали россиянок
Вчера 20:23
На Сумщине определили лучших легкоатлетов
Вчера 18:22
«В стране эпидемия, а они не могут назначить министра здравоохранения», – Деркач пошёл в суд против депутатов
Вчера 18:10
В Ромнах предприятию придется заплатить 96 тыс грн за погибшего неоформленного работника
Вчера 17:51
Измениться за 7 дней. EdCamp Ukraine и Lumo Education (Финляндія) объявляют конкурс среди украинских школ
Вчера 17:50
За неделю на Сумщине экологи выявили 11 правонарушений
Вчера 17:46
В Глуховском педуниверситете безальтернативно выбрали ректора
Вчера 17:44
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.