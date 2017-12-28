На Сумщине поймали браконьера, который застрелил двух косуль (фото) Ущерб на сумму более чем в 60 тыс. гривен нанес 29-летний житель Шостки, застрелив на территории одного из лесохозяйств двух диких животных.

На линию «102» поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в одном из гаражных кооперативов города неизвестный разделывает тушу косули. На указанное место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

«Убитых косуль оказалось две, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Тушку одной 29-летний подозреваемый уже разделил на части, а другая была подвешена на дереве для разделки».

Во время проведения необходимых следственных действий молодой человек добровольно выдал правоохранителям две единицы охотничьего оружия и разрешения на его хранение и ношение.

По словам подозреваемого, животных он застрелил на поле в Ямпольском районе и личным автомобилем привез в Шостку.

Глава Шосткинской районной организации Украинского общества охоты и рыболовов говорит, что действиями браконьера был причинен ущерб государству на сумму более 60 тыс. гривен. Кроме того, охота на этих животных сейчас запрещена, ведь они спариваются и весной должны принести потомство.

Сейчас туши животных переданы на хранение в одно из специализированных охотничьих обществ, оружие находится на ответственном хранение в шосткинском отделе полиции.

Относительно браконьера открытое уголовное производство по признакам ч.1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). За совершенное ему грозит немалый штраф или ограничение свободы до трех лет. Кроме того, ему придется возместить нанесенный государству ущерб в размере 64 тыс. гривен - по 32 тыс. за каждое убитое животное, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.